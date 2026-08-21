Tod mit 40: Trauer um früheren "Mr. Olympia" Dwayne Quamina

Daniel Höhn 21.08.2026 • 12:01 Uhr Die Bodybuilding-Szene trauert um Dwayne Quamina. Der frühere "Mr. Olympia" stirbt überraschend im Alter von nur 40 Jahren, wenige Tage nach seinem letzten Wettkampf.

Der frühere „Mr. Olympia“ Dwayne Quamina ist tot. Der Bodybuilder aus Trinidad und Tobago starb im Alter von 40 Jahren überraschend am vergangenen Sonntag. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Quamina stand noch wenige Tage vor seinem Tod auf der Bühne. Beim Wettkampf „Atlanta Pro“ belegte er am 9. August in der 212-Pfund-Klasse den sechsten Platz.

Quamina war unter dem Spitznamen „King Q“ bekannt

Die Nachricht von Tod Quaminas löste in der Bodybuilding-Szene weltweit Bestürzung aus.

Unter dem Spitznamen „King Q“ gehörte Quamina über Jahre zu den bekannten Athleten der IFBB Pro League. Seinen größten Erfolg auf der internationalen Bühne feierte er 2018, als er beim „Mr. Olympia“ in der 212er-Klasse den zehnten Platz erreichte. Zuvor hatte er unter anderem den Leichtgewichtstitel bei den NPC USA Championships 2016 sowie das Europa Phoenix Pro 2017 gewonnen.

Nach einer Wettkampfpause ab 2020 kehrte Quamina 2025 zurück. Bei seinem Comeback belegte er beim Chicago Pro Rang drei und setzte seine Karriere 2026 fort.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten nun ältere Botschaften des Athleten in den sozialen Netzwerken. Ende Juli schrieb Quamina: „Hört auf, das Leben als selbstverständlich hinzunehmen – gib alles und bereue nichts, wenn alles vorbei ist!!“ Wenige Tage vor seinem Tod veröffentlichte er zudem eine Motivationsbotschaft über Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen.

Neben seiner Karriere als Bodybuilder arbeitete Quamina als Online-Coach. Zuvor hatte er mehr als zehn Jahre in der US Navy gedient. Er hinterlässt seine Ehefrau Leah sowie die gemeinsamen Kinder.

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