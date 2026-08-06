Trotz Pech auf Teneriffa: Köster stürmt zur Weltranglisten-Spitze

Windsurfer Philip Köster hat den Sieg beim Weltcup vor Teneriffa nach Materialproblemen verpasst, sich aber dennoch an die Spitze der Weltrangliste gesetzt. Köster (32), der vor vier Wochen auf der Nachbarinsel Gran Canaria triumphiert hatte, wurde hinter dem Spanier Marc Paré Zweiter, weil im Finale früh eine Fußschlaufe am Board riss.
Deutscher jetzt Nummer eins der Welt
Vier Wochen nach seinem Triumph auf Gran Canaria wird der fünfmalige Weltmeister Philip Köster vor Teneriffa Zweiter.
Philip Köster kämpft um seinen sechsten WM-Titel
© IMAGO/Ingo Kutsche
Köster und Paré punktgleich vor Sylt
Köster, der mit Siegen in allen Heats ins Finale einzog, und Titelverteidiger Paré liegen vor dem Heimspiel des Deutschen auf Sylt (25. September bis 4. Oktober) gleichauf vorn. Der fünfmalige Weltmeister Köster hat damit gute Aussichten auf Titel Nummer sechs.
„Die ersten Heats liefen super, ich konnte alle Tricks zeigen, die ich über den Sommer trainiert habe. Wind und Wellen waren top – solche Bedingungen hatten wir, glaube ich, zuletzt 2012“, sagte Köster: „Im Finale ist dann leider gleich zu Beginn einiges schiefgelaufen: Die Fußschlaufe ist gerissen, und ich habe beim Boardwechsel viel Zeit verloren.“ Mit Platz zwei sei er „trotzdem zufrieden“.