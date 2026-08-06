Trotz Pech auf Teneriffa: Köster stürmt zur Weltranglisten-Spitze

SID 06.08.2026 • 13:26 Uhr Vier Wochen nach seinem Triumph auf Gran Canaria wird der fünfmalige Weltmeister Philip Köster vor Teneriffa Zweiter.

Windsurfer Philip Köster hat den Sieg beim Weltcup vor Teneriffa nach Materialproblemen verpasst, sich aber dennoch an die Spitze der Weltrangliste gesetzt. Köster (32), der vor vier Wochen auf der Nachbarinsel Gran Canaria triumphiert hatte, wurde hinter dem Spanier Marc Paré Zweiter, weil im Finale früh eine Fußschlaufe am Board riss.

Köster und Paré punktgleich vor Sylt

Köster, der mit Siegen in allen Heats ins Finale einzog, und Titelverteidiger Paré liegen vor dem Heimspiel des Deutschen auf Sylt (25. September bis 4. Oktober) gleichauf vorn. Der fünfmalige Weltmeister Köster hat damit gute Aussichten auf Titel Nummer sechs.