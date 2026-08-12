Schrecksekunde! Varfolomeev trotzt Panne - Finalkurs bei Heim-WM

SID 12.08.2026 • 14:23 Uhr Mit dem Reifen und dem Ball präsentiert Olympiasiegerin Darja Varfolomeev in Frankfurt gelungene Übungen und beweist obendrein ihre Nervenstärke.

Geglückter Auftakt mit Schrecksekunde: Darja Varfolomeev hat bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt am Main in der Qualifikation mit dem Reifen und dem Ball zwei gelungene Übungen gezeigt.

Mit dem Reifen kam sie am Mittwoch auf 29,250 Punkte, mit dem Ball gelangen ihr 29,700 Punkte.

Varfolomeev wahrt Chance auf Finals

Bei ihrer Reifenübung kam es zu Beginn allerdings zu einem Zwischenfall: Varfolomeev hatte mit ihrer Vorstellung bereits begonnen, erst danach aber erklang der Ton, der den Start ihrer Übung signalisierte. Die 19-Jährige begann daraufhin noch einmal von vorne und bewies ihre Nervenstärke.

„Ich habe vor Beginn der Musik angefangen, was mir normalerweise nicht passiert“, erklärte Varfolomeev im Anschluss. Sie habe ein Geräusch gehört, ähnlich dem Piep-Ton, der sonst unmittelbar vor dem Einsetzen der Musik zu hören ist. „Ich weiß nicht, ob ich dafür Abzug bekommen habe“, sagte Varfolomeev. Mit dem ersten Teil der Qualifikation sei sie trotz des Missgeschicks „zufrieden.“

Mit ihren Punktzahlen wäre Varfolomeev derzeit für die Gerätefinals mit dem Reifen und mit dem Ball, die am Sonntag ausgetragen werden, qualifiziert. Endgültige Gewissheit hat die 19-Jährige allerdings erst am Donnerstag, wenn alle Starterinnen ihre Qualifikationsdurchgänge beendet haben.

Dann wird auch feststehen, ob Varfolomeev im Mehrkampffinale, das am Freitag ab 16.00 Uhr stattfindet, dabei ist. Für den Einzug in die Gerätefinals sind jeweils Platzierungen unter den besten acht in der Quali nötig. Ins Mehrkampffinale ziehen die 18 besten Athletinnen ein.

Keulen-Quali: Pusch chancenlos, Varfolomeev gefordert

Am Donnerstag absolviert Varfolomeev ab 14.30 Uhr die Qualifikation mit den Keulen und dem Band. Die elfmalige Weltmeisterin ist in Frankfurt Titelverteidigerin im Mehrkampf sowie mit den Keulen, dem Band und dem Ball.