EM-Turmspringen: Pfeif als Zweite im Finale – Medaille winkt

SID 03.08.2026 • 14:37 Uhr Als Duo gewannen die beiden Turmspringerinnen Silber - nun gehen sie einzeln auf Medaillenjagd.

Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif kann bei der Schwimm-EM in Paris auf die nächste Medaille im Turmspringen hoffen. Die 24-Jährige zog am Montagmittag mit 307,55 Punkten als Zweite des Vorkampfs in das Finale der Top-Zwölf am Abend (21.00 Uhr) ein. Auch ihre Berliner Vereinskollegin Elena Wassen qualifizierte sich als Siebte (275,55 Punkte).

Dreifacherfolg der Wasserspringer