Sorgt deutscher Turn-Neuzugang bei EM für Furore?

SID 18.08.2026 • 09:23 Uhr Bei der Turn-EM gibt der gebürtige Ukrainer Radomyr Stelmakh sein internationales Debüt für Deutschland.

Im Februar dieses Jahres erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft, vor einigen Wochen erst die Freigabe durch den ukrainischen Turnverband – nun möchte Radomyr Stelmakh für den Deutschen Turner-Bund (DTB) bei den am Mittwoch beginnenden Europameisterschaften in Zagreb überzeugen. Der 21-Jährige führt die vierköpfige Männerriege des DTB in Kroatien an.

2022 flüchtete Stelmakh wegen des Krieges aus der Ukraine, seither trainiert er in Cottbus. Vor zwei Jahren noch startete er bei den Olympischen Spielen in Paris für sein Heimatland, nach dem Verbandswechsel hinterließ er bei den deutschen Meisterschaften in Hannover Ende Juli einen ersten Eindruck seines Leistungsvermögens: Stelmakh sicherte sich Gold im Mehrkampf sowie am Barren und am Pauschenpferd.

Stelmakh führt deutsches Quartett an

In Zagreb tritt er mit seinen Teamkollegen Alexander Kunz, Timo Eder und Gabriel Eichhorn an. Nils Dunkel, der sich bei der Heim-EM im vergangenen Jahr in Leipzig zum Europameister am Barren gekürt hatte, stand wegen einer Entzündung in der rechten Hand nicht zur Verfügung. Lucas Kochan besetzt daher den fünften Platz im Team, Artur Sahakyan reist als Einzelstarter zur EM.

„Unser Ziel ist es, im Kampf um das Teamfinale mitzumischen“, sagte Cheftrainer Jens Milbradt im Vorfeld, „die Weiterentwicklung des Teams ist auf dem Weg in Richtung Olympische Spiele 2028 in Los Angeles der wichtigste Grundstein.“