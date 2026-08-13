Turn-EM in Zagreb: Kevric dominiert Barren-Quali – Gold in Sicht

Comebackerin Helen Kevric hat bei der Turn-EM in Zagreb ihre Medaillenhoffnungen untermauert. Die 18-Jährige gewann am Donnerstag die Qualifikation am Stufenbarren und geht mit viel Rückenwind ins Einzelfinale am Samstag (15.00 Uhr). Kevric hatte sich erst kürzlich nach langer Verletzungspause mit zwei deutschen Meistertiteln zurückgemeldet.
Turn-EM: Kevric als Quali-Erste am Stufenbarren ins Finale
Die 18-Jährige glänzt in Zagreb und kämpft am Samstag um eine Medaille.
Kevric am Stufenbarren
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Schönmaier glänzt, Team erreicht Finale
Auch Titelverteidigerin Karina Schönmaier feierte am Sprung einen gelungenen EM-Auftakt. Die 21-Jährige, die im Vorjahr in Leipzig Europameisterin geworden war, löste als Zweite der Qualifikation ihr Ticket für den Endkampf. Pauline Schäfer-Betz, Weltmeisterin von 2017, erreichte als Sechste am Schwebebalken das Finale.
Die Qualifikation war gleichzeitig das Mehrkampffinale, doch nur zwei deutsche Athletinnen turnten an allen vier Geräten. Lea Quaas kam auf Platz 16, Silja Stöhr belegte den 19. Rang. Die deutsche Riege, die in Leipzig Silber gewann, qualifizierte sich als Vierte für das Teamfinale am Sonntag (16.00 Uhr).