Turn-EM Zagreb: Schönmaier & Kevric wollen Medaillen-Coup

SID 12.08.2026 • 08:30 Uhr Helen Kevric kehrt nach ihrer Verletzung auf die internationale Bühne zurück, Karina Schönmaier startet als Titelverteidigerin am Sprung.

Mit Titelverteidigerin Karina Schönmaier und Comebackerin Helen Kevric starten die deutschen Turnerinnen bei den am Donnerstag beginnenden Europameisterschaften in Kroatien – in Zagreb will die Auswahl des Deutschen Turner-Bundes (DTB) um Topplatzierungen mitkämpfen.

„Wir haben ein sehr starkes und vor allem erfahrenes Team, mit dem wir es auf jeden Fall ins Teamfinale schaffen wollen, um dort unter die besten fünf Teams zu kommen“, sagte Cheftrainer Gerben Wiersma im Vorfeld. „Zudem sehe ich in den Gerätefinals mindestens eine Athletin“, ergänzte der Niederländer.

Turnerinnen träumen von EM-Medaillen

Von Medaillen ist offiziell zwar keine Rede – doch was die Frauen-Riege zu leisten imstande ist, zeigte sich bei der überraschend erfolgreichen Heim-EM in Leipzig im Mai des vergangenen Jahres: Damals gewann das Team Silber, Schönmaier holte zudem Gold am Sprung. Die 21-Jährige zählt zu den größten Zukunftsversprechen der deutschen Turnerinnen – ebenso wie Kevric.

Die Olympiateilnehmerin von Paris hatte bei der EM in Leipzig mit dem Team noch Silber gewonnen, sich danach aber schwer am Knie verletzt. Ende Juli feierte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover mit Gold am Stufenbarren und am Schwebebalken ein furioses Comeback.

An ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, macht sie das auch in Zagreb zu einer potenziellen Medaillenkandidatin. „Ich möchte dort mein Bestes geben und meine Leistung zeigen“, sagte sie im Vorfeld dem SID, „dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt.“

Außer Schönmaier und Kevric gehören auch Silja Stöhr, Lea Quaas und Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz zum deutschen Aufgebot, die Wettkämpfe in Zagreb sind eine wichtige internationale Standortbestimmung vor den Weltmeisterschaften in Rotterdam im Oktober.