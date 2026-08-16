Turn-EM: Kevric glänzt, DTB-Team verpasst Medaille knapp

SID 16.08.2026 • 18:16 Uhr Im letzten Wettkampf bei den Titelkämpfen in Zagreb muss sich die fünfköpfige Mannschaft der starken Konkurrenz beugen.

Zum Abschluss der Turn-EM in Zagreb haben Stufenbarren-Europameisterin Helen Kevric und ihre Mannschaftskolleginnen eine Team-Medaille verpasst. Die Auswahl des Deutschen Turner-Bundes (DTB) belegte im Finale der besten acht Nationen am Sonntag mit insgesamt 156,664 Punkten den fünften Platz und schloss die Titelkämpfe damit mit zwei Medaillen ab. Der Sieg ging an Russland (165,430) vor Italien (161,796) und Frankreich (159,263).

Kevric glänzt, Team patzt später

Am Stufenbarren erwischte Deutschland noch einen guten Start. Kevric, die sich am Samstag den EM-Titel an ihrem Paradegerät gesichert hatte, erzielte mit 14,700 Punkten die beste Einzelwertung aller Athletinnen während der ersten Rotation und brachte ihr Team vorerst auf Platz zwei. Am Schwebebalken leistete sich die 18-Jährige vom MTV Stuttgart ein paar Wackler, auch Lea Quaas (21) verlor durch einen Abgang wichtige Punkte, doch Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (29) hielt ihr Team mit soliden 13,600 Punkten weiter in Schlagdistanz.

Am Boden und am Sprung lieferte das fünfköpfige Team, komplettiert durch Karina Schönmaier (21) und Silja Stöhr (18), zwar solide Leistungen, musste aber der starken Konkurrenz Tribut zollen und ging im Vergleich zur Heim-EM im vergangenen Jahr leer aus. In Leipzig hatten die Frauen 2025 Silber gewonnen.