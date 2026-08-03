Schwimm-EM Paris: Pauline Pfeif gewinnt erneut Silber vom Turm

SID 03.08.2026 • 22:11 Uhr Pauline Pfeif war am Samstag mit Elena Wassen im Synchronwettbewerb bereits auf Platz zwei gesprungen.

Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif hat bei der Schwimm-EM in Paris ihre zweite Medaille im Turmspringen gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich zwei Tage nach Silber im Synchronwettbewerb am Montagabend mit 305,30 Punkten auch im Einzel den zweiten Platz. Ihre Berliner Teamkollegin Elena Wassen kam auf Rang zehn (275,85 Punkte).

Im vergangenen Jahr hatte Pfeif sowohl bei der EM im türkischen Belek als auch bei der Weltmeisterschaft in Singapur schon Silber gewonnen. In Paris gelang ihr zwei Stunden nach dem Goldtriumph des Duos Lou Massenberg und Jonathan Schauer (3-m-Synchron) nun erneut der Sprung auf das Podium. Gold ging an die Britin Maisie Bond (327,05 Punkte), Bronze holte die Niederländerin Else Guurtje Praasterink (305,15).

Fünfte EM-Medaille für deutsche Wasserspringer

Damit stehen für die deutschen Wasserspringer bei der EM nach dem vierten Wettkampftag insgesamt fünf Medaillen zu Buche. Am Samstag hatte Pfeif gemeinsam mit Wassen für das erste deutsche Edelmetall gesorgt.