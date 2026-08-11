Heim-WM Frankfurt: Varfolomeev jagt 4 Titel trotz Formkrise

SID 11.08.2026 • 14:59 Uhr Die Goldkandidatin bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik hätte sich eine reibungslosere Vorbereitung gewünscht.

Bei der Heim-WM der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt am Main startet Darja Varfolomeev als Titelverteidigerin in vier Einzelwettbewerben – die letzten Trainingseinheiten vor den bevorstehen Wettkämpfen allerdings liefen laut der Olympiasiegerin von Paris ungewöhnlich holprig. „Die letzte Woche war sehr schwierig für mich“, sagte Varfolomeev nach dem Podiumstraining in der Frankfurter Festhalle am Dienstag dem SID, „es gab viele Tiefen, aber auch Höhen. Das ist normalerweise nicht so.“

WM-Feinschliff für Varfolomeev

In der vergangenen Woche hatte Varfolomeev im Trainingszentrum in Kienbaum am Feinschliff für die WM gearbeitet, insgesamt sei die Vorbereitung „nicht so perfekt“ gelaufen, wie die 19-Jährige es sich gewünscht habe. Vielleicht sei das aber auch gut, ergänzte sie, „ich habe jetzt viel Erfahrung gesammelt. Wir sehen im Wettkampf, ob alles funktioniert oder nicht.“ Trotz ihrer Rolle als Titelverteidigerin im Mehrkampf sowie am Ball, mit den Keulen und mit dem Band denke sie nicht, „dass ich als Favoritin ankomme. Ich bin da, um zu zeigen, was wir alles trainiert haben.“

Zunächst steht am Mittwoch der erste Teil der Qualifikation an, ab 13.00 Uhr ist Varfolomeev mit dem Reifen und mit dem Ball gefragt. Erstmals um Medaillen geht es dann am Freitag im Mehrkampffinale. Schlaflose Nächte fürchtet die Athletin vom TSV Schmiden trotz der Aufregung nicht: „Ich kann ruhig schlafen, auch wenn es sehr stressig ist oder etwas Großes ansteht“, erklärte Varfolomeev.