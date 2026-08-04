Wasserspringen: Hentschel und Müller im EM-Finale

Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-EM in Paris das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die 25-Jahre alte Berlinerin, die sich im Synchronwettbewerb mit Luis Avila Sanchez am Sonntag Bronze geholt hatte, kam im Einzel-Vorkampf mit 280,55 Punkten auf Platz sieben. Jette Müller (Dresden/276,50) zog als Achte ebenfalls ins Finale der Top-Zwölf am Dienstagabend (21.15 Uhr) ein.