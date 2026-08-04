Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-EM in Paris das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die 25-Jahre alte Berlinerin, die sich im Synchronwettbewerb mit Luis Avila Sanchez am Sonntag Bronze geholt hatte, kam im Einzel-Vorkampf mit 280,55 Punkten auf Platz sieben. Jette Müller (Dresden/276,50) zog als Achte ebenfalls ins Finale der Top-Zwölf am Dienstagabend (21.15 Uhr) ein.
Wasserspringen: Hentschel und Müller im EM-Finale
Die beiden DSV-Athletinnen sind am Abend im Kampf um die Medaillen gefordert.
Hentschel gewann in Paris schon Bronze
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Im vergangenen Jahr hatte Hentschel in dieser Disziplin im türkischen Belek Bronze geholt. In Paris geht sie am Donnerstag (17.30 Uhr) noch im Synchronwettbewerb gemeinsam mit Müller an den Start.