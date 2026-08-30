Feldhockey-WM live: Deutschland - Spanien heute im TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.08.2026 • 13:30 Uhr Am Sonntag steht bei der Hockey-WM der Männer das Finale an: Deutschland oder Spanien – wer holt den Titel?

Nach dem Krimi soll nun die Krönung folgen: Der 2:1-Sieg der deutschen Hockey-Männer gegen Argentinien im WM-Halbfinale hat das Team von Bundestrainer André Henning so richtig heiß auf das Finale am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr im LIVETICKER) gemacht.

Finalgegner Spanien sei ein „individuell und taktisch sehr schwer zu bespielender Gegner“, so Henning. Doch die Träume sind groß: Deutschland könnte seinen Titel erfolgreich verteidigen – und mit dem vierten WM-Gold Hockey-Geschichte schreiben.

Deutschland – Spanien: So können Sie die Hockey-WM heute live verfolgen

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Für Deutschland wäre es nicht nur der nächste WM-Titel nach 2023, 2006 und 2002, sondern auch ein historischer: Mit dem vierten Gold würde die DHB-Auswahl mit Rekordsieger Pakistan gleichziehen, zudem wäre sie das erste Team, dem, nach exakt 20 Jahren, zum zweiten Mal eine Titelverteidigung gelingt.

Henning schwärmte schon jetzt: „Es ist jetzt das vierte Finale bei einem großen Turnier hintereinander. Das ist in dieser Konstanz überragend.“

Für den nächsten Triumph braucht es eine erfolgreiche Revanche: Im Finale kommt es zum Wiedersehen mit den Spaniern, die dem Titelverteidiger in der Zwischenrunde die bislang einzige Niederlage (1:2) im Turnier zugefügt hatten.

„Wir wissen, was kommt. Die sind nicht umsonst im WM-Finale“, sagte Henning über den EM-Bronzemedaillengewinner, der in seinem Halbfinale Olympiasieger Niederlande (4:3) geschlagen hatte: „Mich überrascht es nicht so sehr, die Spanier haben eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht.“

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