Das Strafmaß für den verurteilten Sexualstraftäter wurde verkündet. Der Schotte hatte 2006 den WM-Titel geholt.

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott hat wegen zweier Fälle von Kindesmissbrauch eine mehrjährige Haftstrafe erhalten. Mehr als zwei Monate nach dem Schuldspruch gegen den 49-jährigen Schotten verurteilte der High Court in Edinburgh Dott zu sieben Jahren Gefängnis.

Richter: Dott raubte Kindheit

Richter Sean Smith hielt Dott vor, er habe den Opfern „einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit geraubt“. Die Taten zum Nachteil eines Mädchens ereigneten sich zwischen 1993 und 1996 sowie zum Nachteil eines Jungen zwischen 2006 und 2010.

Der Verkündung des Strafmaßes war Ende August ein fünftägiger Prozess in Glasgow vorausgegangen, in dem festgestellt wurde, dass Dott sich vor den Kindern entblößt, sie unangemessen berührt und geküsst hatte. Das Gericht sprach ihn in zwei Anklagepunkten für schuldig.

Weltmeister 2006 seit 2025 suspendiert

Dott hatte 2006 die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen und zudem 2004 sowie 2010 das Finale erreicht. Nachdem die Anklage im April 2025 öffentlich geworden war, suspendierte ihn der Weltverband.