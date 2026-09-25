Einen Tag vor ihrem 24. Geburtstag macht sich die Athletin vom KS Augsburg selbst das größte Geschenk.

Emily Apel hat bei der Kanuslalom-EM überraschend die Bronzemedaille gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Nach einem furiosen Finallauf im anspruchsvollen Natur-Wildwasserkanal im italienischen Ivrea musste sich die 23-Jährige vom KS Augsburg mit 95,90 Sekunden nur der zweimaligen Weltmeisterin Klaudia Zwolinska aus Polen (94,69) und der Italienerin Lucia Pistoni (95,68) geschlagen geben.

„Das ist schon ein sehr schönes Geschenk“, sagte Apel einen Tag vor ihrem 24. Geburtstag strahlend: „Das macht mich sehr stolz.“ Bei der WM Mitte Juli in Oklahoma City hatte sie noch Rang 26 belegt. In Italien war Apel mit der fünftbesten Zeit ins Finale gepaddelt, dort fuhr sie am Freitagmittag noch einmal 3,15 Sekunden schneller als im Halbfinale.

Apel feiert bei der Kanuslalom-EM den größten Erfolg ihrer Karriere

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ist in Italien mit insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten am Start. Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk als Titelverteidigerin im Kajak und der frühere Canadier-Weltmeister Sideris Tasiadis hatten ihre Teilnahme aus privaten Gründen kurzfristig abgesagt, stattdessen bekamen viele junge Talente die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.