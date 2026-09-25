Zum Geburtstag: MotoGP wieder Mitte Juli am Sachsenring

Der Große Preis von Deutschland zum 100. Jubiläum der Strecke ist die elfte von erneut 22 WM-Stationen.

Der MotoGP-Zirkus kommt auch beim Jubiläum im nächsten Jahr zum Sachsenring. Das geht aus dem Rennkalender der Motorrad-WM für 2027 hervor, den die MotoGP Sports Entertainment Group als Vermarkter am Freitag bekannt gab. Gefahren wird zum 100. Geburtstag der Strecke bei Hohenstein-Ernstthal vom 9. bis 11. Juli.

Buenos Aires/Argentinien kommt als neuer Austragungsort hinzu, in Australien ersetzt Adelaide den Kurs auf Phillip Island. Nicht mehr dabei ist Ungarn. Der Große Preis von Deutschland ist die elfte von erneut 22 Stationen.

Los geht es in Buriram/Thailand (5. bis 7. März), das Saisonfinale steigt wie bisher im spanischen Valencia (26. bis 28. November). 2027 kommt es zu einer MotoGP-Zäsur, in der Königsklasse werden die 1000er- durch 850-ccm-Motoren ersetzt.

Der WM-Kalender im Überblick:

7. März: Großer Preis von Thailand in Buriram

14. März: Großer Preis von Katar in Lusail

4. April: Großer Preis von Brasilien in Goiania

11. April: Großer Preis von Argentinien in Buenos Aires

25. April: Großer Preis von der USA in Austin

9. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

16. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

30. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

13. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

27. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

11. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

DEINE MEINUNG

18. Juli: Großer Preis von Tschechien in Brünn

15. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

29. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

12. September: Großer Preis von San Marino in Misano

19. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

3. Oktober: Großer Preis von Portugal in Portimao

17. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

24. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

31. Oktober: Großer Preis von Indonesien in Mandalika

14. November: Großer Preis von Australien in Adelaide

28. November: Großer Preis von Valencia