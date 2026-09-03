Red Bull Cerro Abajo Finale in Stuttgart – Fischbach jagt Titel

SID 03.09.2026 • 16:25 Uhr In Johannes Fischbach kämpft auch ein deutscher Downhill-Spezialist um den WM-Titel.

Die spektakuläre Mountainbike-Rennserie „Red Bull Cerro Abajo“ macht am Wochenende erstmals in Deutschland Station. Der Stuttgarter Kessel ist am Samstag und Sonntag Schauplatz des Saisonfinals, bei dem der WM-Titel im Downhill-Wettbewerb vergeben wird.

Fischbach jagt WM-Spitze

Als deutsche Hoffnung geht der dreimalige deutsche MTB-Downhill-Meister Johannes Fischbach an den Start, aktuell hinter dem Führenden Brasilianer Roger Vieira sowie dem Kolumbianer Sebastian Holguín Dritter im WM-Gesamtklassement. „Hier gibt es eine riesige Community – bestimmt werden super viele Leute an der Strecke stehen und für eine bombastische Atmosphäre sorgen. Ich werde für die Local Crowd in jedem Fall alles geben und abliefern“, sagte der 38-Jährige.

Beim „Red Bull Cerro Abajo“ führt die Strecke über Asphalt und Beton, durch enge Kurven und über steile Treppen an lokalen Hot Spots vorbei. Dabei müssen die Fahrer immer wieder sowohl künstlich konstruierte Hindernisse als auch solche, die nur ein städtisches Umfeld bietet, überwinden.