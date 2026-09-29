Der Start von Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer misslang, Favorit ist die DFB-Elf in Serbien laut bwin trotzdem.

Der Start des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp verlief nicht nach Plan, dennoch geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Favorit ins Nations-League-Spiel gegen Serbien. Sollte der DFB-Auswahl in der dritten Partie unter Klopp am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München der erste Sieg gelingen, zahlt Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz nur 12,60 Euro aus.

Die serbische Auswahl ist nach zwei Heimniederlagen in der Nationenliga noch ohne Punkt. Ein Sieg in Deutschland ist mit einer Quote von 8,50 notiert. Bei einem Unentschieden erhält man das 6,00-fache seines Einsatzes zurück.