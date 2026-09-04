Ski-Revolution stößt auf Gegenwind - Topstar skeptisch

SID 04.09.2026 • 15:10 Uhr Der Ski-Weltverband FIS plant jährliche Weltmeisterschaften. Wichtige Verbände teilen das Konzept nur bedingt.

Zurückhaltende Zustimmung beim DSV, harsche Kritik vom ÖSV: Die revolutionären Pläne des Weltverbandes FIS für jährliche Weltmeisterschaften haben bei den mächtigen Ski-Landesverbänden aus Deutschland und Österreich nicht unbedingt ganz große Gegenliebe erzeugt.

Der Deutsche Skiverband zeigte sich dabei zugänglicher für die geplanten Änderungen als die Nachbarn in Österreich.

DSV offen für neuen WM-Zyklus

„Wir stehen einem zusätzlichen WM-Zyklus grundsätzlich offen gegenüber, sehen aber durchaus kritische Punkte, die in einer solchen Entscheidung sorgfältig abgewogen werden müssen. Von der sportlichen Wertigkeit und der Wirtschaftlichkeit bis hin zu den Auswirkungen auf den Weltcup und den ohnehin anspruchsvollen internationalen Kalender“, sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach dem SID.

Man solle „Alpin und Nordisch nicht zwangsläufig über einen Kamm scheren, da die wirtschaftlichen, medialen und vermarktungsbezogenen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind“, sagte Schwarzbach: „Entscheidend ist für uns daher der tatsächliche Mehrwert für den Skisport insgesamt. Eine zusätzliche Weltmeisterschaft kann Chancen bieten, sollte aber nicht lediglich zusätzliche Belastungen für Athleten, Veranstalter und Verbände erzeugen.“

ÖSV warnt vor WM-Inflation

Konsequenz für Schwarzbach: „Deshalb halten wir es für wichtig, das Konzept der FIS auf Basis belastbarer sportlicher und wirtschaftlicher Analysen offen und sachlich weiter zu diskutieren.“

Österreichs Skiverband stellte klar, dass er das geplante Modell eines nahezu jährlichen WM-Zyklus „aus sportlicher und strategischer Sicht“ für „nicht sinnvoll“ erachte: „Eine nahezu jährliche Austragung birgt aus ÖSV-Sicht die große Gefahr einer Inflationierung und damit einer schleichenden Entwertung des sportlichen Stellenwerts einer Weltmeisterschaft und eines WM-Titels.“

Kläbo skeptisch trotz WM-Reform

Die Österreicher befürchten eine Entwertung der Weltcups, in denen der ÖSV mit Topveranstaltungen wie den Alpin-Rennen in Kitzbühel und Wengen oder den Tourneespringen vertreten ist: „Wenn es in nahezu jeder Saison entweder Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften gibt, besteht die Gefahr, dass die Bedeutung einzelner Weltcup-Saisonen und Weltcup-Veranstaltungen geschwächt wird.“

Der derzeit wohl beste Wintersportler der Welt reagierte zwiegespalten. „Mir gefällt, dass etwas Neues gewagt wird und normalerweise unterstütze ich Änderungen, dennoch bin ich hier erstmal skeptisch“, sagte Norwegens Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo. Eine WM müsse etwas „Besonderes“ bleiben, wie Olympia oder Fußball-WM mit vierjährigem Rhythmus. Teilnehmen würde Kläbo aber.

FIS fixiert neuen WM-Rhythmus

Das FIS-Council hatte am Donnerstag im Schweizer Thun beschlossen, nur noch in olympischen Jahren auf Weltmeisterschaften zu verzichten. Begonnen werden soll der neue WM-Rhythmus bereits 2032, womöglich sogar schon 2028.