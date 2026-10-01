Eine Findungskommission sondiert bereits Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge, als potenzieller Bewerber gilt IOC-Mitglied Michael Mronz.

Nach der Entscheidung über den deutschen Bewerber für Olympische und Paralympische Spiele steht beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die nächste wichtige Frage an: Präsident Thomas Weikert wird bei der Mitgliederversammlung am 5. Dezember in Frankfurt am Main nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Das teilte Weikert am Donnerstag in einem offenen Brief auf der Website des DOSB mit.

DOSB-Präsident kündigt Abgang an

Der 64-Jährige, der seit 2021 an der Spitze des deutschen Sport-Dachverbandes steht, erklärte, er werde am 15. November 65 Jahre alt. Das sei „zwar heute längst kein biblisches Alter mehr, aber ich spüre, dass ich nicht mehr die Kraft aufbringen kann, mich noch einmal vier Jahre mit Vollgas – und nichts anderes hätte der DOSB verdient – den Aufgaben eines Präsidenten zu widmen“.

Der DOSB hat bereits eine Findungskommission eingesetzt, die mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge sondiert.

Mronz und Engelhardt als Kandidaten

Als einer der potenziellen Bewerber gilt Sportmanager Michael Mronz. Der 59-Jährige gehört als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) dem DOSB-Präsidium automatisch an. Zu eigenen Ambitionen hatte sich Mronz zuletzt nicht konkret geäußert und zunächst die Entscheidung Weikerts abwarten wollen.

Auch Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU) und wie Mronz Teil des zehnköpfigen DOSB-Präsidiums, soll ein Kandidat sein. Der 66-Jährige war 2018 spontan als Gegenkandidat zum damaligen Amtsinhaber Alfons Hörmann angetreten, um auf Missstände im Verband hinzuweisen.

Nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag in Baden-Baden, bei der München den Zuschlag als deutscher Olympiabewerber erhielt und nun für Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ins internationale Rennen geht, rücken nun die Personalfragen in den Mittelpunkt. Die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt endet am 30. Oktober.