Die U21 will gegen Malta den siebten Sieg in Folge, die FCB-Frauen müssen in der Königsklasse ran, Bundesliga-Kracher im Handball.

Die deutschen U21-Fußballer können auf Malta den siebten Sieg in Serie einfahren (18.00 Uhr/ProSieben MAXX). Zum Auftakt des EM-Quali-Dreierpacks hatte die DFB-Auswahl ihre Tabellenführung in der Gruppe F mit einem 4:0-Erfolg über Lettland souverän gefestigt, der formstarke Paris Brunner glänzte bei seinem Debüt mit einem Doppelpack. Im Kampf um das EM-Ticket ist ein Fehltritt verboten, die punktgleichen Griechen liegen nur aufgrund des direkten Vergleichs hinter der deutschen Auswahl.

Bayerns Frauen vor Champions-League-Hürde

Nach einer durchwachsenen Woche wartet auf die Fußballerinnen des FC Bayern mit Benfica Lissabon eine schwierige Auswärtsaufgabe in der Champions League (21.00 Uhr/Disney+). Am ersten Spieltag hatte der FC Bayern eine 2:0-Führung gegen Manchester City nicht über die Zeit bringen können und sich mit einem Punkt zufriedengeben müssen. Anschließend drohte das Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Borussia Mönchengladbach, die Münchnerinnen retteten sich nach einem 0:1-Rückstand dank eines späten Doppelpack gerade noch. Gegen die Portugiesinnen muss sich die Elf von Trainer José Barcala definitiv steigern.

Am siebten Spieltag der Handball-Bundesliga kommt es zum Kräftemessen zwischen Meister Magdeburg und Rekordmeister Kiel (19.00 Uhr/Dyn). Die Zebras liegen nach dem dramatischen 31:31 gegen Tabellenführer Flensburg auf dem zweiten Platz, einen Punkt vor dem SCM. Wettbewerbsübergreifend hat das Wiegert-Team seit sechs Begegnungen nicht mehr gegen den THW gewonnen. Endet nun Magdeburgs Durststrecke gegen die Kieler?