Fabian Hambüchen schlägt Alarm. Der Olympiasieger von 2016 blickt mit Sorge auf die Spiele 2028 in Los Angeles.

Fabian Hambüchen, Olympiasieger am Reck von 2016, blickt mit Sorge auf die Zukunft im deutschen Turnen. Es sei derzeit eine „sehr schwierige Phase“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag in Frankfurt am Main, wo er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde – viel Hoffnung auf Besserung nach zuletzt mauen Resultaten der deutschen Athletinnen und Athleten hat Hambüchen nicht: „Wir können uns glücklich schätzen, wenn sie sich als Mannschaft für Olympia qualifizieren.“

Das deutsche Turnen sei „nicht am Ende“, sagte Hambüchen, „aber es kommt halt nicht viel.“ Zwar verwies er auf die WM-Silbermedaille von Helen Kevric am Stufenbarren bei den Wettkämpfen in Rotterdam im Oktober, „aber das ist halt eine Person. Wir wollen uns natürlich auch als Mannschaft wieder für Olympia qualifizieren.“

Hambüchen beklagt „fehlendes Feuer“

Hambüchen, der vier Jahre vor seinem Olympiasieg in Rio de Janeiro in London Silber am Reck und 2008 in Peking Bronze an seinem Paradegerät gewonnen hatte, vermisst bei einigen Athleten den letzten Biss. „Dieses Feuer in den Augen fehlt mir bei vielen“, sagte er, „bei den meisten fehlt mir das hundertprozentige Commitment.“

Kevric hatte in Rotterdam mit ihrer Glanzleistung am Stufenbarren für die einzige Finalteilnahme bei den deutschen Frauen gesorgt, bei den Männern schaffte es einzig Timo Eder ins Mehrkampffinale. Im Mannschaftswettbewerb verpassten beide Teams das Finale. Für die Olympischen Spielen 2024 in Paris hatten sich die Frauen nicht als Team qualifiziert, während die Männer-Riege vertreten war.