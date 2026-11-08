Padel: Deutscher Verband zufrieden mit WM

"Wir haben Blut geleckt und wollen uns dauerhaft mit den Besten der Welt messen", sagt Verbandschefin Steffi Steible.

Nach dem guten Abschneiden der deutschen Padelteams der Frauen und Männer bei der WM wollen die Verantwortlichen des Deutschen Padel Verbands (DPV) nachlegen. „Wir haben Blut geleckt und wollen uns dauerhaft mit den Besten der Welt messen“, sagte DPV-Geschäftsführerin Steffi Steible: „Dafür brauchen wir insbesondere junge, ambitionierte Spielerinnen und Spieler, die diesen Weg mit uns gehen und die Zukunft des deutschen Padelsports mitgestalten wollen.“

Die Frauen hatten bei der WM in Katar den 13. Platz, die Männer den achten belegt. „Unsere Herren haben mit dem Viertelfinaleinzug einen herausragenden Erfolg gefeiert, unsere Damen mit drei Siegen ein starkes Zeichen gesetzt und sich nach dem Vorrundenaus eindrucksvoll zurückgekämpft“, so Steible.

Die WM-Titel gingen derweil nach Spanien. Sowohl die spanischen Frauen als auch die Männer gewannen im Finale gegen Argentinien.