Zwei Medaillen: Ernüchternde WM-Bilanz für deutsche Schützen

DSB-Sportdirektor Thomas Abel zieht nach dem Ende der Weltmeisterschaften in Katar ein kritisches Fazit.

Die deutschen Schützen haben die Weltmeisterschaften in Doha mit einer ernüchternden Bilanz beendet. Nach dem zweiwöchigen Saisonhöhepunkt in Katar beläuft sich die Ausbeute auf zwei Medaillen und einen olympischen Quotenplatz. „Wir hatten an der einen oder anderen Stelle enttäuschende Ergebnisse“, sagte DSB-Sportdirektor Thomas Abel.

Florian Peter hatte Gold mit der Schnellfeuerpistole über 25 Meter geholt – und sich damit auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gesichert. Gemeinsam mit Oliver Geis und Emanuel Müller hatte Peter zudem Silber im Team eingesammelt.

Insgesamt war der Deutsche Schützenbund (DSB) mit 31 Athletinnen und Athleten angetreten. „Es war nicht zu erwarten, dass wir überall Quotenplätze und Medaillen holen, aber wir hatten uns schon erhofft, auch aufgrund der guten Ergebnisse bei der EM und den Weltcups, mehr in Finalnähe zu sein. Es gilt nun, zügig eine Auswertung zu machen und daraus Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen“, sagte Abel.