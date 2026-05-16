MMA-Megafight: Ronda Rousey - Gina Carano live im TV und Livestream

Philipp Heinemann 16.05.2026 • 20:00 Uhr Ronda Rousey kehrt ins Oktagon zurück: Gegen die MMA-Vorreiterin Gina Carano kommt es zu einem Megafight, der neue Maßstäbe setzen soll.

Ronda Rousey steigt erstmals seit zehn Jahren wieder ins Oktagon: Die einstige Dominatorin der UFC misst sich in ihrem Comeback-Fight mit Gina Carano, einer der Vorreiterinnen der MMA-Welt.

Wie Rousey selbst sagt, wird es der bisher größte Kampf überhaupt, der auch finanziell neue Maßstäbe setzen wird. Die Vorkämpfe sollen am Sonntag um 3 Uhr deutscher Zeit losgehen.

So können Sie Ronda Rousey – Gina Carano live verfolgen:

Free-TV: –

– Livestream: Netflix

„Der Kampf mit der höchsten Börse ist der größte Kampf überhaupt“, erklärte die 39-jährige Rousey im Vorfeld: „Für mich bedeutet es, Geschichte zu schreiben, einen kulturellen Einfluss auszuüben und die Zukunft des Sports mitzugestalten.“

Mega-Fight: Rousey dominierte die UFC lange

Rousey revolutionierte das Frauen-MMA wie kaum eine andere. Mit ihrer kompromisslosen Armbar-Technik und einer beeindruckenden Siegesserie dominierte sie die Bantamgewichtsklasse über Jahre hinweg. Ihr aggressiver Stil, gepaart mit olympischer Judo-Qualität, machte sie lange zu einer nahezu unaufhaltsamen Kraft im Käfig.

„Ich habe bereits einen Rekord von acht gewonnen Titelkämpfen in Folge aufgestellt, es gibt für mich in der UFC nichts mehr zu tun“, sagte sie nun: „Deshalb brechen Gina und ich jetzt den Rekord für die höchste Gage, die jemals an eine Frau im Kampfsport gezahlt wurde.“

Offizielle Zahlen zum Mega-Fight gibt es noch nicht. Rouseys letzte Kampfbörse soll bei drei Millionen Dollar gelegen haben.

Carano: Star der ersten Stunde und umstrittene Schauspielerin

Auf der anderen Seite steht Gina Carano – die Frau, die den Weg überhaupt erst ebnete. Als eine der ersten medial präsenten Kämpferinnen brachte sie das Frauen-MMA ins Rampenlicht. Ihre Striking-Skills, insbesondere im Muay Thai, machten die heute 44-Jährige brandgefährlich.