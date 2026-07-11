UFC heute LIVE: Das Comeback von Conor McGregor live im Stream

SPORT1 11.07.2026 • 22:00 Uhr Conor McGregor kehrt nach fast fünf Jahren ins Octagon zurück. SPORT1 erklärt, wie Sie den Kampf gegen Max Holloway sehen können.

Die UFC steht vor einem ihrer größten Events des Jahres. Conor McGregor kehrt nach fast fünf Jahren ins Octagon zurück und trifft im Hauptkampf auf Max Holloway.

Der Kampf des Iren findet am Sonntagmorgen in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt und wird voraussichtlich um 05:00 Uhr in der Früh beginnen.

UFC heute: So sehen Sie das McGregor-Comeback live

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Die Übertragung bei DAZN beginnt in der Nacht auf Sonntag zum Start der Main Card um 3 Uhr.

Erster Kampf für McGregor seit 2021

Es ist McGregors erster Kampf seit seinem Beinbruch bei UFC 264 im Juli 2021, seitdem stand der Ire nicht mehr im Octagon. Zudem wird es Holloways Debüt im Weltergewicht sein.

Auch abseits des Hauptkampfes ist UFC 329 hochkarätig besetzt. Auf der Main Card stehen mehrere richtungsweisende Duelle in verschiedenen Gewichtsklassen. Hier folgt die Übersicht:

Main Card: