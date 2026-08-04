Er wurde nur 34: Tod von Allan Nascimento sorgt für Bestürzung

SPORT1 04.08.2026 • 11:26 Uhr Der brasilianische UFC-Kämpfer wird leblos aufgefunden. Der unerwartete Tod des Brasilianers sorgt für Entsetzen in der Fight-Szene.

Der brasilianische UFC-Kämpfer Allan Nascimento ist im Alter von 34 Jahren unerwartet verstorben.

Wie die Kampfsportorganisation UFC am Montagabend mitteilte, wurde der Fliegengewichtler am Morgen des 3. August leblos in seinem Bett aufgefunden – nachdem er offenbar im Schlaf einen Herzinfarkt erlitten hatte. Trotz der Bemühungen der herbeigerufenen Rettungskräfte konnte er nicht mehr gerettet werden.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte die UFC: „Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten Allans Familie, Freunden, Teamkollegen und Angehörigen in dieser unglaublich schweren Zeit.“

Nascimento stand noch im Juni im Oktagon

Nascimento, der wegen seiner schlanken Statur den Spitznamen „Puro Osso“ also „Nur Knochen“ trug, stammte aus Sao Paulo, wo er auch beim Team Chute Boxe trainierte – gemeinsam mit Landsmann Charles Oliveira.

Seit 2021 stand er bei der UFC unter Vertrag und kam dort auf eine Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, wobei beide Niederlagen durch eine geteilte Punktrichterentscheidung zustande kamen.

Insgesamt bestritt er 29 Profikämpfe und gewann davon 22. Sein letzter Auftritt im Octagon war eine Punktniederlage gegen den US-Amerikaner Mitch Raposo bei einer Fight-Night-Veranstaltung im Juni in Las Vegas.

„Einen Bruder verloren“: Große Bestürzung in der Szene

Der Tod löste in der Kampfsportwelt große Bestürzung aus.

Sein enger Freund und Trainingspartner Charles Oliveira schrieb in den sozialen Medien, er habe „einen Bruder verloren“, den ihm der Kampfsport geschenkt habe.