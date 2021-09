AvD Motor & Sport Magazin mit Maximilian Günther und Christian Danner LIVE im TV

In der Formel 1 geht der packende Titel-Zweikampf in die nächste Runde. Beim Großen Preis von Italien in Monza (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) ist nun Max Verstappen wieder der Gejagte, der seine knappe Führung gegen Verfolger Lewis Hamilton verteidigen will. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)