Dreijahresvertrag: Sky überträgt IndyCar-Serie

Für die Saison 2022 sind bereits 17 Rennen terminiert. Saisonstart ist am 27. Februar in St. Petersburg/Florida. Höhepunkt ist am 29. Mai die 106. Ausgabe des Indy 500. Unter anderem sind im neuen Jahr die früheren Formel-1-Piloten Romain Grosjean, Pietro Fittipaldi und Juan Pablo Montoya dabei. Insgesamt nehmen Fahrer aus 15 Nationen teil.