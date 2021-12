Viermaliger Indy-Sieger Al Unser senior gestorben

Al Unser senior, viermaliger Sieger des 500-Meilen-Rennens in Indianapolis, ist tot. Dies bestätigte der Indianapolis Motor Speedway am Freitag. Unser verstarb im Alter von 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit. „Er wird als einer der Besten in Erinnerung bleiben, die jemals in Indianapolis Rennen gefahren sind, und wir alle werden sein Lächeln, seinen Sinn für Humor und seine herzliche, zugängliche Persönlichkeit vermissen“, erklärte Streckenchef Doug Boles.