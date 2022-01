Rallye Dakar: Loeb gewinnt zweite Etappe und verkürzt Rückstand auf Al-Attiyah

Loeb ist in der Rallye-WM WRC mit neun Titeln Rekordweltmeister, in diesem Jahr nimmt er nun zum fünften Mal an der Dakar teil. Loeb steuert dabei ein Auto des britischen Herstellers Prodrive. Der Sieg am Montag war sein insgesamt 15. Etappenerfolg, bestes Gesamtresultat war Rang zwei im Jahr 2017.