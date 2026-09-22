Red-Bull-Pilot vor Comeback

Nach drei verpassten Rennen geht Isack Hadjar beim Grand Prix von Aserbaidschan an den Start. Eine Handverletzung bremste ihn aus.

Formel-1-Pilot Isack Hadjar kehrt am Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan ins Renngeschehen zurück. Der Franzose, der die letzten drei Rennen wegen einer Verletzung am linken Handgelenk verpasst hatte, sitzt in Baku wieder im Cockpit seines Red Bull.

Der 21-Jährige habe sich „vollständig von seiner Handgelenksverletzung erholt“, schrieb Red Bull in einer Pressemitteilung. Der Rennstall freue sich über die Rückkehr Hadjars, der am Donnerstag bei den freien Trainings auf dem Stadtkurs auf Zeitenjagd gehen wird.

Tsunoda wird wieder Reservefahrer

Hadjar, der seine zweite Saison in der Formel bestreitet, war bei den Grands Prix der Niederlande, Italiens und Spaniens von Liam Lawson (24) vertreten worden. Der Neuseeländer, der nun zu seinem Stammteam Racing Bulls zurückkehrt, fuhr mit Platz sieben in Zandvoort und Rang sechs in Madrid zweimal in die Punkte.

Der Japaner Yuki Tsunoda, der seinerseits den Neuseeländer in den drei Rennen am Steuer des Racing-Bulls-Boliden ersetzt hatte, kehrt in seine Rolle als Reservefahrer zurück.

Hadjar war erst vor dieser Saison von Red Bulls Schwesterteam, den Racing Bulls, zum Team des viermaligen niederländischen Weltmeister Max Verstappen gewechselt. In der WM-Gesamtwertung liegt er mit 71 Punkten derzeit auf dem achten Platz.