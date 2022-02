Vettel und Schumacher scheitern im Schnee - kein deutscher Sieg beim Race of Champions

Sechs Wochen vor dem Saisonstart in der Wüste ein Warm-Up auf Eis und Schnee: Sebastian Vettel und Mick Schumacher stimmen sich in diesen Tagen beim traditionsreichen Race of Champions auf die Formel 1 ein, in Schweden steigt der Schaukampf erstmals unter eisigen Bedingungen - am Samstag verpasste das deutsche Duo den Sieg in der Nationenwertung aber recht deutlich.