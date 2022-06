Ex-Meister Götz gibt Comeback im ADAC GT Masters

Das ADAC GT Masters bekommt einen Ex-Meister zurück: Maximilian Götz (Uffenheim) gibt schon bei der kommenden Station in Zandvoort (25./26. Juni) sein Comeback in der Rennserie, an der Nordseeküste wird er einen Mercedes steuern. Der amtierende DTM-Champion ersetzt dann Jannes Fittje (Langenhain) und teilt sich das Cockpit mit dem Argentinier Ezequiel Perez Companc. Das teilte das GT Masters am Freitag mit.