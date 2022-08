ADAC GT Masters: Marciello/Engel verpassen zweiten Sieg

Nach dem souveränen Erfolg im Samstagsrennen lag das Mercedes-Duo auch am Sonntag zunächst auf Siegkurs. Weil Marciello aber nach dem Fahrertausch zu langsam in der Boxengasse unterwegs war und dadurch seinen dicht folgenden Markenkollegen Fabian Schiller behinderte, kamen der Troisdorfer und Jules Gounon (Frankreich) zum Sieg in der Eifel.