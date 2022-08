IndyCar: Newgarden macht Druck im Titelkampf

Der 31-Jährige behielt in der Schlussphase die Nerven, nach mehr als zweistündiger Regenunterbrechung hatte es in Madison einen Restart gegeben. Die Titel-Entscheidung fällt nun in den letzten beiden Saisonrennen in Portland (4. September) und Laguna Seca (11. September). Power kämpft um seinen zweiten IndyCar-Triumph nach 2014, für Newgarden wäre es nach 2017 und 2019 bereits der dritte Gesamtsieg in der US-Rennserie.