Endspurt im ADAC GT Masters: Titelkampf am Sachsenring

Auch Jack Aitken (Großbritannien) und Albert Costa Balboa (Spanien) sind nach zwei zweiten Plätzen in der Lausitz wieder im Rennen, 25 Punkte Rückstand haben die Lamborghini-Piloten auf Marciello. Absolviert werden in Sachsen die Rennen 11 und 12 der Saison, zum Abschluss geht es dann noch in Hockenheim (22./23. Oktober) um Punkte. (DATEN: Die Teamwertung der ADAC GT Masters)