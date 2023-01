Nächste Runde für die Topliga im US-Motorsport: Die NASCAR Cup Series fährt bis 2024 weiter live auf SPORT1+

SPORT1+ bleibt eine Topadresse für alle Motorsportfans, denn mit der NASCAR Cup Series ist die „Königsklasse im US-Motorsport“ bis 2024 weiter auf dem Pay-TV-Sender zu Hause. Der entsprechende Vertrag mit IMG wurde um zwei Jahre verlängert.

Wie gewohnt werden in der anstehenden Saison alle 36 Meisterschaftsläufe sowie das Einladungsrennen zum Auftakt und das All-Star-Race live oder relive mit US-amerikanischem Originalkommentar übertragen. Ein Großteil der Läufe ist live auf SPORT1+ zu sehen, zudem wird auch MOTORVISION.TV wieder ausgewählte Rennen im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung live abbilden. Los geht‘s auf SPORT1+ mit dem Busch Light Clash im L.A. Memorial Coliseum in der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Februar, live ab 01:00.

Der offizielle Saisonstart steht dann zwei Wochen später mit dem legendären DAYTONA 500 auf dem Programm. Die 65. Auflage des „Great American Race“ auf dem Daytona International Speedway in Florida wird am Sonntag, 19. Februar, live ab 20:25 Uhr auf SPORT1+ gezeigt.

Mehr hochklassiger Motorsport ist weiter auch mit der australischen Repco Supercars Championship geboten, die ebenfalls bis 2024 live und in Highlights umfangreich auf SPORT1+ und MOTORVISION.TV begleitet wird. Die populäre Tourenwagenserie aus „Down Under“ startet am zweiten März-Wochenende in die neue Saison.

Vorfreude auf neue NASCAR-Saison mit prominenten Namen und einem Team mit deutschen Wurzeln

Schon jetzt verspricht die neue Saison der NASCAR Cup Series wieder Hochspannung und jede Menge Action: Die „Next-Gen-Cars“ der drei Hersteller Chevrolet, Ford und Toyota gehen ins zweite Jahr und werden mit ihren rund 670 PS und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern weiter für packende Duelle auf dem Asphalt sorgen.

Insgesamt sind in dieser Saison wieder 36 Teams dauerhaft vertreten, darunter Penske Racing mit Titelverteidiger Joey Logano im Ford, Trackhouse mit Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen als möglichem Gaststarter oder der Rennstall 23XI Racing von NBA-Legende Michael Jordan.

Im deutschen Fokus steht das neue Team 3F Racing von Gründer und Besitzer Dennis Hirtz. Der gebürtige Kölner will mit seiner Mannschaft in der Anfangsphase der Saison erstmals in der Königsklasse an den Start gehen und in absehbarer Zeit ein konkurrenzfähiges Team formen.

Saisonstart in L.A. und Daytona im Februar, Stadtkurs-Premiere in Chicago im Juli

Insgesamt stehen 36 Meisterschaftsläufe im Kalender der NASCAR Cup Series 2023. Den offiziellen Auftakt macht traditionell das legendäre DAYTONA 500, das SPORT1+ zur Primetime am Sonntag, 19. Februar, live ab 20:25 Uhr überträgt.

Mit den Playoffs startet die Serie im September in die entscheidende Phase, das Finale mit den besten vier Fahrern findet dann am 5. November in Phoenix statt. Weitere Saison-Highlights sind das anstehende Einladungsrennen Busch Light Clash im L.A. Memorial Coliseum in der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Februar, live ab 01:00 Uhr und das beliebte All-Star-Race, das diesmal am 21. Mai auf dem North Wilkesboro Speedway stattfindet.

Gefahren wird weiterhin hauptsächlich auf Ovalkursen, aber auch die Straßenkursen von Watkins Glen und Sonoma sind wieder dabei. Dazu feiert der Stadtkurs in Chicago am 2. Juli seine Premiere.

High-class motorsport from „Down Under“ with the Repco Supercars Championship

Weiterhin ist auch die australische Repco Supercars Championship auf SPORT1+ zu Hause, die zu den besten Tourenwagenserien der Welt gehört. 2023 stehen in „Down Under“ zwölf Stationen von Anfang März bis Ende November auf dem Programm. Dabei werden an jedem Rennwochenende mehrere Läufe absolviert. Für zusätzliche Abwechslung im Saisonverlauf sorgen unterschiedliche Rennformate.

In diesem Jahr startet die Repco Supercars Championship am 11. und 12. März mit dem Thrifty Newcastle 500, absoluter Saisonhöhepunkt ist das bekannte Langstreckenrennen Repco Bathurst 1000 auf dem Mount Panorama Moto Racing Circuit Anfang Oktober. Als Titelverteidiger geht der Neuseeländer Shane van Gisbergen im Holden Commodore ZB an den Start, der in der Vorsaison 21 Rennen gewinnen konnte.