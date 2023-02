Motorrad: Dieter Braun wird 80

Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Dieter Braun feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Ulmer gewann in seiner Karriere 14 Grand-Prix-Rennen, die Titel holte Braun 1970 in der 125er- (Suzuki) und 1973 in der 250er-Klasse (Yamaha).