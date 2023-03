Motocross-Talent Gabriela Valentini stirbt mit 17 Jahren nach Unfall

Das folgenschwere Unglück geschah am 5. März während der Parana State Velocross Championship in Valentinis Heimatland.

Ein medizinisches Team leistete der bewusstlosen Valentini am Unglücksort Erste Hilfe. Später kam sie in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Verband trauert um Motocross-Talent

„Der Verband drückt durch seinen Präsidenten Gilberto Rosa in diesem Moment des Verlustes und des Schmerzes seine Solidarität mit der Familie, den Freunden und den Bewunderern aus. Angesichts dieser Tragödie stellen wir uns zur Verfügung, um mit allem zu helfen, was in unserer Reichweite ist. Möge Gott die Herzen aller trösten“, heißt es in der Mitteilung.