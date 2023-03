Ralf Schumacher dreht Demorunden im F1-Flitzer

Ralf Schumacher sorgt beim MotoGP-Auftakt Ende des Monats in Portimao/Portugal für eine Zeitreise: Auf der ersten Saisonstation der Motorrad-WM dreht der 47-Jährige Demorunden im Williams-BMW, mit dem er 2003 in der Formel angetreten war.

Im Modell FW25 gewann Schumacher vor 20 Jahren kurz nacheinander die Rennen auf dem Nürburgring und in Magny-Cours, mit 58 Punkten wurde er am Ende der Saison WM-Fünfter. Der Titel ging damals an seinen älteren Bruder Michael (Ferrari).