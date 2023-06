Motocross-Champion Bence Szvoboda tödlich verunglückt

Beim dritten Lauf der internationalen tschechischen Motocross-Meisterschaften in Pacov am vergangenen Wochenende hatte Bence Szvoboda kürzlich schwerste Kopfverletzungen erlitten. In einem Prager Krankenhaus konnten die Ärzte das Leben des 31-Jährigen nicht mehr retten. Der Ungar verstarb am Mittwoch trotz einer Notoperation, wie sein Team HTS via Facebook mitteilte.