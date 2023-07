Heftige Winde - Comeback von Sebastian Vettel verschiebt sich

Weil starke Winde für das Areal des berühmten „Goodwood Festival of Speed“ im britischen West Sussex vorhergesagt wurden, musste das Programm am Samstag abgesagt werden.

Die Organisatoren haben sich nach Rücksprache mit den Meteorologen und Experten dazu entschieden, das Veranstaltungsgelände am Samstag nicht zu öffnen. Dies teilten sie am Freitagabend in einer Stellungnahme in den sozialen Medien mit.