Motorsport-Tragödie in Spa: 18 Jahre altes Talent stirbt - auch Formel 1 reagiert

Beim zweiten Rennen der Formula Regional European Championship by Alpine kam es auf der legendären Strecke von Spa während des zweiten Rennens zu einem schweren Crash mit tödlichen Folgen.

Wie die von Renault mitorganisierte Rennserie mitteilte, ist der 18 Jahre alte Niederländer Dilano van ‚t Hoff bei dem Unfall kurz vor Rennende gestorben, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Bolide von van ‚t Hoff legte sich bei regennasser Fahrbahn auf der Kemmel-Geraden quer, ein anderes Auto crashte dann frontal und mit hoher Geschwindigkeit in ihn. Unmittelbar vor van ‚t Hoff hatte auch der Deutsche Tim Tramnitz aufgrund der schlechten Verhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren.

Tramnitz, der ohne schwere Verletzungen davonkam, reagierte bestürzt auf die Tragödie: „Ich bin absolut geschockt über die Ereignisse. Ruhe in Frieden, Dilano. Du wirst schrecklich vermisst werden“, schrieb er bei Instagram.

Der Unfall weckt auch in der Abfolge der Ereignisse tragische Erinnerungen an den Tod von Anthoine Hubert bei einem Formel-2-Rennen 2019, das ebenfalls in Spa stattfand.