Brisante Aktion mit Folgen von Max-Kruse-Team?

Beim 55. ADAC Barbarossapreis, einem Rennen der Porsche Endurance Trophy Nürburgring, kam es am Samstag zu einem kuriosen Unfall. Rund 20 Minuten nach dem Start beförderte der frühere TCR-Star Benjamin Leuchter - in Diensten von Max Kruse Racing, dem Team des ehemaligen Nationalspielers Max Kruse - den Porsche von Michele Di Martino von der Strecke.

So weit nichts Besonderes: Aber der Unfall ließ den Verdacht von Absicht aufkommen. Die beiden Piloten beharkten sich bereits in den Kurven zuvor. Kurz vor dem Unfall zog Di Martino dann an Leuchter vorbei. Dieser gab Gas und statt in die Kurve einzulenken, fuhr er direkt in die Seite seines Konkurrenten. Beide Autos waren danach beschädigt.