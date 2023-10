Motorsport: Erfolgreicher Abschluss für Reiter und Wassertheurer

Voller Zufriedenheit blickten Tim Reiter und Leon Wassertheurer, das Fahrerduo des BMW M4 GT4 G82, auf die abgelaufene Saison zurück. „Die Saison 2023 lief nahezu optimal und ich konnte mich weiter steigern. Das macht mich einfach nur glücklich“, freute sich Reiter, der mit seinem Teamkollegen in der ADAC GT4 Germany an den Start ging.

Am Wochenende feierten Reiter und Wassertheurer auf dem Hockenheimring einen gelungenen Saisonabschluss, sicherten so die zehnte Position in der Gesamtwertung. Wieder einmal zeigten die Fahrer des Teams Hofor Racing by Bonk Motorsport zwei starke Rennen konnten damit in nahezu allen Läufen der Saison 2023 punkten.

BMW-Duo holt zwei Top-Ten-Plätze am Hockenheimring

Zunächst holte das Fahrerduo am Samstag den Platz neun und betrieb dabei beachtliche Schadensbegrenzung. Denn: in der zweiten Rennhälfte wurde der BMW in der Spitzkehre von einem Konkurrenten gedreht, sodass wertvolle Zeit verloren ging. Am Sonntag fuhren die beiden Piloten in einem starken und fehlerfreien Rennen auf Platz fünf über die Ziellinie.