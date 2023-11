Motorsport: Offiziell! Heidfeld gründet eigene Rennserie

Dabei handelt es sich um eine elektrische Rennserie, die sowohl für Nachwuchsfahrer als auch etablierte Piloten interessant sein soll. Um die Serie für Teams und Investoren attraktiv zu machen, sollen die FG-ETwin genannten Fahrzeuge in zwei Leistungsstufen gefahren werden können.

Profis nutzen in der ab 2024 ausgetragenen FG-1-Meisterschaft die volle Leistungsfähigkeit des Wagens, während die Nachwuchsfahrer mit reduzierter Leistung an den Start gehen. Damit sollen die Kosten gesenkt werden, da Teams mit einem Auto an zwei Rennen teilnehmen können.