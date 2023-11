Motorsport: Trauer um deutsche Teamchef-Legende

Trauer um deutsche Teamchef-Legende

Der deutsche Motorsport trauert um Erich Zakowski. Der Gründer des Rennstalls Zakspeed machte sich vor allem in der DTM einen Name, versuchte sich aber auch in der Formel 1.

Teamchef Erich Zakowski feierte in verschiedenen Rennserien mit seinem Rennstall Erfolge

© IMAGO/Ferdi Hartung