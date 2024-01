Porsche trauert um Urgestein Linge

Porsche trauert um Herbert Linge. Das Urgestein starb am Freitag im Alter von 95 Jahren. Das teilte der Sportwagenhersteller mit. Für Porsche war Linge in verschiedenen Funktionen - darunter auch als Rennfahrer - über acht Jahrzehnte tätig. „Herbert Linge ist aus der Geschichte von Porsche nicht wegzudenken“, hieß es in der Mitteilung.