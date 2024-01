Rallye Dakar: Niki Laudas Sohn geht andere Wege

Ehrgeiz, Disziplin und ein unbändiger Wille: Eigenschaften, die Niki Lauda zu drei Formel-1-Titeln geführt haben und die auch sein ältester Sohn Lukas in der saudischen Wüste gut gebrauchen kann.

Sein Vater habe ihn „erzogen und geprägt, nie aufzugeben“, sagte Lauda junior dem SID . Während im Hintergrund Mechaniker bei der Rallye Dakar an seinem Rennschlitten schraubten, der blecherne Sound von Werkzeug das Biwak beschallte, strahlten die Augen des Österreichers.

Lauda überzeugt bei Rallye Dakar

Statt auf das seit Jugendtagen vertraute Motorrad zu setzen, stellt sich Lauda in einem Offroad-Wagen den Abenteuern. Jahrelang war er im Sportmarketing tätig, erst im Februar 2022 kam er durch einen Bekannten zur Autorallye.

Ein Testlauf in Tunesien weckte seine Begeisterung. Wenig später kaufte sich Lauda ein gebrauchtes Modell und fuhr mit seinem deutschen Co-Piloten Stefan Henken erste Rennen.

Bei der Dakar schlägt sich der Rookie mit neuem Equipment beachtlich, auch dank desselben Beifahrers. Henken sei sein „Mentor, Co-Pilot, Mechaniker. Der mich anscheißt, der sagt ‚schneller, langsamer‘. Wir sind ein super Team gemeinsam.“ Das Ergebnis: In der T3-Challenger-Klasse hat das Duo die Zielstation in Yanbu am Roten Meer fest im Blick.