TV: Nitro verlängert Langstrecken-Rechte im Motorsport

Die deutschen Motorsport-Fans können den Werdegang von Mick Schumacher in der Langstrecken-WM im Sparten-TV-Kanal Nitro verfolgen. RTL Deutschland sicherte sich die Übertragungsrechte für den Klassiker in Le Mans (15./16. Juni) bis einschließlich 2025 und wird auch die weiteren Läufe des WEC-Rennkalenders in Highlight-Zusammenfassungen auf RTL+ begleiten. Schumacher geht in diesem Jahr für Alpine in der WEC an den Start.